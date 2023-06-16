Казахстан завоевал серебро на турнире "Большого шлема" по дзюдо в Астане

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 19:43
©Kazakhstan Judo Team

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал серебряным призером "Большого шлема" в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале в весе до 66 килограммов Кыргызбаев уступил испанцу Давиду Гарсии Торне.

30-летний казахстанец завоевал четвертую в карьере медаль на турнирах "Большого шлема". На его счету золото в Абу-Даби-2019 и серебро Абу-Даби-2018 и Тель-Авиве-2021.

Испанский дзюдоист впервые выиграл золото в рамках "Большого шлема".

Отметим, что ранее Магжан Шамшадин, выступающий в весе до 60 килограммов, завоевал золото на турнире в Астане.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе место - 700 и за третье место - 500 очков.

На татами Qazaqstan Barysy Grand Slam дзюдоисты начисляются очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Метки:
Дзюдо

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