Казахстан завоевал первую медаль турнира Grand Slam в Париже

Казахстанский дзюдоист Аман Бакытжан стал бронзовым призером в первый день турнира серии Grand Slam в Париже, сообщают Vesti.kz.

Он успешно прошёл начальные раунды и вышел в полуфинал, где в упорной борьбе уступил представителю Украины Дильшоту Халматову.

В поединке за бронзовую медаль Бакытжан проявил характер и одержал победу над кубинцем Джонатом Чароном, принеся Казахстану первую награду турнира.

Состав Казахстана турнире в Париже:

60 кг - Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан66 кг - Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев73 кг - Дастан Шаяхметов, Есет Куанов81 кг - Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат90 кг - Айдар Арапов100 кг - Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров+100 кг - Галымжан Кырыкбай