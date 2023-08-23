Казахстан выиграл золото на чемпионате мира по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Вчера 23:16
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Казахстанец Нурлан Исатаев стал чемпионом мира по дзюдо среди кадетов. Соревнования проходят в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В финале чемпионата мира он в дополнительное время победил грузина Мераби Самадашвили в весовой категории до 55 килограммов.

На пути к решающей схватке Исатаев оказался сильнее Шахруза Шаназарова (Туркменистан), Леву Срапяна (Армения), Янга Джонатана (США). Также он сразился в полуфинале со своим соотечественником Оралбеком Байзаком. В итоге в финал вышел Исатаев, а в утешительной схватке Оралбек завоевал бронзовую медаль.

У девушек Сабина Юлдашбекова завоевала серебряную медаль в весе до 40 килограммов.

Таким образом, Казахстан имеет в своем активе 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали и пока лидирует в командном зачете.

Чемпионат мира среди кадетов продлится до 27 августа.

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