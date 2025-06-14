Казахстан с победы стартовал во второй день ЧМ-2025 по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев начал выступление на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.

Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов прошел Сюэ Цзыяна из Китая, который по ходу схватки получил три предупреждения.

В следующем раунде он сойдется с победителем пары Мухаммед Демирель (Турция) - Гай Гутман (Израиль).

Напомним, накануне лидер сборной Казахстана Абиба Абужакынова завоевала серебро в весовой категории до 48 килограммов в соревнованиях среди женщин.

Эта медаль стала исторической для Казахстана. Абужакынова вписала свое имя в историю - она первая казахстанка, сумевшая выйти в финал мирового первенства по дзюдо среди женщин. Серебро в Будапеште стало ее лучшим результатом на чемпионатах мира: ранее она дважды поднималась на третью ступень пьедестала - в 2022 и 2024 годах.