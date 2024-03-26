Казахстан назвал состав на турнир "Большого шлема" по дзюдо в Турции

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Сегодня 19:29
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Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав для участия в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования пройдут с 29 по 31 марта. Страну на турнире представят восемь дзюдоистов у мужчин в шести весовых категориях и 11 женщин в семи весовых категориях.

Мужчины

До 60 кг: Нурканат Серикбаев

До 66 кг: Гусман Кыргызбаев

До 73 кг: Данияр Шамшаев

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар

До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Адилет Сапаргалиев

Свыше 100 кг: Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай

Женщины

До 48 кг: Абиба Абужакынова, Диана Буркеева

До 52 кг: Толганай Абеуова

До 57 кг: Бакыт Кусакбаева

До 63 кг: Самалай Ергалиева, Гульнур Баханова

До 70 кг: Екатерина Токарева

До 78 кг: Маргарита Гриценко, Аруна Жангельдина

Свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Мадина Парагульгова

Метки:
Дзюдо Казахстан Турция

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