Дзюдо
Вчера 12:48

Казахстан назвал состав на чемпионат мира по дзюдо

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Тренерский штаб сборной Казахстана утвердил состав дзюдоистов для участия в чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Турнир пройдет с 13 по 19 июня в Будапеште (Венгрия).

В предварительной заявке была указана Бакыт Кусакбаева, однако в окончательном списке ее нет.

Состав сборной Казахстана: Мужчины

До 60 кг: Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев
До 73 кг: Есет Куанов
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар
До 90 кг: Мейрлан Максим
До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
Свыше 100 кг: Ерасыл Кажыбаев

Женщины

До 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
До 63 кг: Эсмигуль Куюлова

Ранее стало известно, почему лидер команды Елдос Сметов решил не выступать за Казахстан на ЧМ.