Казахстан назвал состав на чемпионат мира по дзюдо

Тренерский штаб сборной Казахстана утвердил состав дзюдоистов для участия в чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Турнир пройдет с 13 по 19 июня в Будапеште (Венгрия).

В предварительной заявке была указана Бакыт Кусакбаева, однако в окончательном списке ее нет.

Состав сборной Казахстана: Мужчины

До 60 кг: Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов

До 66 кг: Гусман Кыргызбаев

До 73 кг: Есет Куанов

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар

До 90 кг: Мейрлан Максим

До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров

Свыше 100 кг: Ерасыл Кажыбаев

Женщины

До 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

До 63 кг: Эсмигуль Куюлова

Ранее стало известно, почему лидер команды Елдос Сметов решил не выступать за Казахстан на ЧМ.