Казахстан назвал состав на чемпионат мира по дзюдо

Тренерский штаб сборной Казахстана утвердил состав дзюдоистов для участия в чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Турнир пройдет с 13 по 19 июня в Будапеште (Венгрия).
В предварительной заявке была указана Бакыт Кусакбаева, однако в окончательном списке ее нет.Состав сборной Казахстана: Мужчины
До 60 кг: Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев
До 73 кг: Есет Куанов
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар
До 90 кг: Мейрлан Максим
До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
Свыше 100 кг: Ерасыл Кажыбаев
До 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
До 63 кг: Эсмигуль Куюлова
Ранее стало известно, почему лидер команды Елдос Сметов решил не выступать за Казахстан на ЧМ.