Елдос Сметов решил свою судьбу на Олимпиаде-2024

В Алматы прошел турнир по дзюдо среди претендентов на попадание в олимпийскую сборную, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz. Победителем соревнований стал Елдос Сметов.

В отборе выступили три представителя команды Казахстана, выступающих в категории до 60 килограммов. Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин и Елдос Сметов успешно прошли квалификацию и каждый попал в число потенциальных участников ОИ. Однако по регламенту в каждой весовой категории может выступить только один дзюдоист из квалифицированной страны.

В итоге было принято решение разыграть мини-турнир. Выиграл его Сметов, одержавший две победы. Второй результат показал Серикбаев (одна победа), Шамшадин уступил во всех двух схватках.

Таким образом, Сметов представит Казахстан на ОИ. Ранее на Играх он был вторым (Рио-2016) и третьим (Токио-2020).