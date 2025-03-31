Дзюдо
Сегодня 14:28

Елдос Сметов рассказал, зачем уехал в другую страну

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Олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов поделился, чем занимается в Лондоне, передают Vesti.kz.

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Во время ауызашара казахстанский спортсмен встретился с журналистом Галымжаном Караманулы и рассказал, что находится в Великобритании для изучения английского языка.

Сметов признался, что обучение дается ему нелегко, но он не теряет мотивации и продолжает работать над своими навыками.

"Моя цель – свободно говорить на английском. Это очень сложно, но я прикладываю все усилия и продолжаю стараться", – отметил дзюдоист.


Напомним, Сметов одержал победу над французским дзюдоистом Лукой Мхеидзе в финале Олимпийских игр 2024 года. Благодаря этому триумфу он стал первым олимпийским чемпионом в истории Казахстана и Центральной Азии, а также собрал полный комплект олимпийских медалей. Ранее в Рио-де-Жанейро казахстанец завоевал серебро, а в Токио – бронзу.