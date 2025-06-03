Елдос Сметос сделал заявление о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Парижа-2024 казахстанский дзюдоист Елдос Сметов рассказал, что хотел завершить карьеру, передают Vesti.kz.

По словам Сметова, он решил уйти из спорта перед Олимпиадой, но после разговора с родителями передумал.

"Дорога на Олимпиаду 2024 года в Париже мне далась тяжело, сложно было получить путевку. Я потерпел поражение на первенстве Азии. За три месяца до начала Олимпиады я решил завершить карьеру.

После чемпионата Азии я позвонил к родителям и сообщил, что собираюсь завершить карьеру. Отец мне сказал: "До Олимпиады осталось немного времени. Попробуй, так как позже пожалеешь, что не попытался", мама сказала: "Я все понимаю, все вижу, тебе тяжело, но я чувствую, что впереди будет большая радость".

После слов матери у меня не было права бросать спорт, и я решил, что надо вернуться в зал. Ушло много сил, много труда, много крови, но эта победа стоила того", - рассказал Сметов.