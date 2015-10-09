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Дзюдо
Сегодня 08:25
 

Елдос Сметос сделал заявление о завершении карьеры

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Елдос Сметос сделал заявление о завершении карьеры ©Сали Сабиров, НОК РК

Олимпийский чемпион Парижа-2024 казахстанский дзюдоист Елдос Сметов рассказал, что хотел завершить карьеру, передают Vesti.kz.

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Олимпийский чемпион Парижа-2024 казахстанский дзюдоист Елдос Сметов рассказал, что хотел завершить карьеру, передают Vesti.kz.

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По словам Сметова, он решил уйти из спорта перед Олимпиадой, но после разговора с родителями передумал.

"Дорога на Олимпиаду 2024 года в Париже мне далась тяжело, сложно было получить путевку. Я потерпел поражение на первенстве Азии. За три месяца до начала Олимпиады я решил завершить карьеру.

После чемпионата Азии я позвонил к родителям и сообщил, что собираюсь завершить карьеру. Отец мне сказал: "До Олимпиады осталось немного времени. Попробуй, так как позже пожалеешь, что не попытался", мама сказала: "Я все понимаю, все вижу, тебе тяжело, но я чувствую, что впереди будет большая радость".

После слов матери у меня не было права бросать спорт, и я решил, что надо вернуться в зал. Ушло много сил, много труда, много крови, но эта победа стоила того", - рассказал Сметов.

Сметов является первым олимпийским чемпионом по дзюдо в Казахстане, а также обладателем олимпийских наград всех достоинств - золото в Париже-2024, серебро в Рио-де-Жанейро-2016 и бронза в Токио-2020.

Сколько заработал Сметов за золото Олимпиады-2024


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