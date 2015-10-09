Казахский боксер впечатлил Канело Альвареса нокаутом в спарринге (Видео)

Казахстанский боксер Абилхан Аманкул (4-0-1, 4 КО) впечатлил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Это произошло в тренировочном зале, где Аманкул во время спарринга ударом в печень отправил своего соперника в нокаут. Этот эпизод вызвал удивление и шок у Канело и его команды.

Абилхан Аманкул является серебряным призером чемпионата мира (2017), вице-чемпионом Азиатских игр (2018), бронзовым призером чемпионата Азии (2017), трехкратным чемпионом Казахстана (2016, 2018, 2020).

С июня 2022 года по сентябрь 2023 года Аманкул выступал на профессионально ринге. За это время провел пять боев, в которых одержал четыре победы нокаутом при одной ничьей. При этом несколько боев он провел в андеркарте у Канело Альвареса.