Жанибек Алимханулы оскорбил и уличил в страхе чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский бокеср Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) отреагировал на пост обладателя титула WBC в этом же дивизионе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

Доминканец таким образом, вероятно, намекнул на то, что намерен провести титульный бой в другом весе.

I told you already - he’s a coward! He’s terrified of me - scared to death! He doesn’t deserve the title of world champion!