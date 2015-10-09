Жанибек Алимханулы оскорбил и уличил в страхе чемпиона мира

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский бокеср Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) отреагировал на пост обладателя титула WBC в этом же дивизионе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

"Чемпион в среднем весе по версии WBC. Чемпион в суперсреднем весе по версии WBA. Звучит угрожающе", - написал Адамес в соцсетях.

Доминканец таким образом, вероятно, намекнул на то, что намерен провести титульный бой в другом весе.

"Ссыкло, - ответил ему Алимханулы. - Я же говорил, что он трус! Он меня боится - напуган до смерти! Он не заслуживает звания чемпиона мира!"

I told you already - he’s a coward! He’s terrified of me - scared to death! He doesn’t deserve the title of world champion! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 2, 2025

Ранее сообщалось, что Алимханулы и Адамес ведут переговоры об объединительном поединке. Сообщалось, что стороны договорились на лето.

В последний раз казахстанский чемпион появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы WBO и IBF против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

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