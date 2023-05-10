На ЧМ-2023 по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

Новости спорта Борьба Дзюдо
Вчера 16:13
©ijf.org

Организаторы чемпионата мира-2023 по дзюдо, проходящего в эти дни в Дохе (Катар), удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Inside the Games.

"Они были зрителями, их попросили убрать ленты, но они не захотели. Поэтому их удалили с трибун, теперь им запрещено посещать соревнования", - сказал один из представителей Международной федерации дзюдо (IJF).

Отметим, что ЧМ завершится 14 мая. Российские и белорусские дзюдоисты участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Метки:
Дзюдо
Новости
Вчера , 16:13
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