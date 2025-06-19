Чемпион мира сорвал сенсацию в схватке с Казахстаном

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо 2025 года в Будапеште (Венгрия) от Казахстана выступил Ерасыл Кажыбаев, передают Vesti.kz.

В первой же схватке в весовой категории свыше 100 килограммов он проиграл иппоном Ким Мин Джону из Южной Кореи. Таким образом, Ерасылу не удалось сотворить сенсацию.

Ким Мин Джон - серебряный призер Олимпийских игр-2024 и чемпион мира-2024. Также в его активе три бронзы чемпионатов мира (2018, 2019, 2022) и Азии (2019, 2024, 2025), бронза Азиатских игр (2022) и серебро чемпионата Азии (2021).

Кажыбаев - чемпион Азии-2017, бронзовый призер чемпионатов мира (2016) и Азии (2016), серебряный призер Кубка мира-2017 и Азиатских игр-2018.

Чемпионат мира Казахстан завершает с одной медалью в личных соревнованиях - серебром Абибы Абужакыновой (до 48 кг), завоеванным в первый день турнира.

Завтра сборная Казахстана примет участие в командных соревнованиях.