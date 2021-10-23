Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в США

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира W80 Макон, который проходит в США, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале Дияс переиграла американку Викторию Дюваль в двух сетах (6:1 и 6:4). За 76 минут матча казахстанская спортсменка проиграла всего одну свою подачу.

Ее соперницей станет Беатрис Хаддад Майя из Бразилии, переигравшая ранее мексиканку Ренату Сарасуа после отказа оппонентки при счете 0:3 в первом сете.

Встреча Дияс с Хаддад Майя пройдет сегодня, 23 октября, и начнется в 21:00 столичному времени.

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