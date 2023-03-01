Казахстанская теннисистка попала в топ-50 лучших игроков Европы

Новости спорта Теннис ITF
Сегодня 15:32
©ktf.kz

Международная федерация тенниса (ITF) и Европейская теннисная ассоциация (TE) обновили свои рейтинги игроков среди юниоров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ФТК.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет у девочек значительный скачок совершила воспитанница актюбинской школы тенниса Ева Корышева. Юная казахстанка взлетела сразу на 16 пунктов и теперь занимает 45-е место. Томирис Нуржан расположилась на 188-й позиции, а Еркежан Жанатаева - на 199-й.

У юношей астанчанин Ярослав Пшеничный занимает 73-е место, Роберт Каминский поднялся на 50 пунктов и теперь он 99-я ракетка Европы, Михаил Мищенко - 128-й.

В юниорском рейтинге ITF Сандугаш Кенжибаева занимает 87-е место, Асылжан Арыстанбекова - 128-я, Дана Байдаулет - 148-я, Айя Нупбай - 159-я. У мальчиков лучшим из казахстанцев стал Ерасыл Ердилда, который занимает 118-е место, Максим Батютенко - 123-й, Виталий Зацепин - 200-й, Ильяс Маратулы - 277-й, Амир Омарханов - 283-й. Прогресса добился Зангар Нурланулы - он поднялся на 89 пунктов и теперь расположился на 844-м месте.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
теннис большой

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:32
ITF
Казахстанская теннисистка попала в топ-50 лучших игроков Европы
8 декабря, 22:51
ITF
Казахстанские теннисистки совершили невероятный камбэк на турнире в Египте
6 августа 2022, 20:24
ITF
Казахстан остановился в шаге от медалей исторического ЧМ по теннису
6 августа 2022, 13:02
ITF
Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису
5 августа 2022, 17:26
ITF
Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису
4 августа 2022, 18:18
ITF
Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису
4 августа 2022, 16:58
ITF
Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису
26 июля 2022, 16:40
ITF
Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей
10 июля 2022, 19:38
ITF
Казахстанка выиграла 28-й титул в карьере и четвертый в 2022 году
18 июня 2022, 11:03
ITF
Первая ракетка Казахстана выиграла 27-й титул в карьере
© 2008 - 2023 ТОО «EML»