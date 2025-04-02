Английский защитник "Милана" Кайл Уокер резко обратился к португальскому одноклубнику Жоау Феликсу в перерыве матча Серии А с "Наполи", передают Vesti.kz.

Разговор футболистов в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм попал в трансляцию матча.

"Просто играй в пас. Мы не Месси, никто здесь не Месси", — заявил Кайл Уокер, обращаясь к Феликсу.

За восемь туров до конца чемпионата "Милан" занимает в турнирной таблице Серии А девятое место с 47 очками в 30 матчах.

Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет девять очков. Кайл Уокер и Жоау Феликс присоединились к "Милану" в январе на правах аренды, соответственно, из "Манчестер Сити" и "Челси".