Италия
Сегодня 17:13
 

Звезда за 83 миллиона "кинул" "Барселону" и выбрал новый клуб

Звезда за 83 миллиона "кинул" "Барселону" и выбрал новый клуб ©ФК "Барселона"

Итальянский "Милан" договорился о подписании одного из самых статусных нападающих Серии А. Ломбардский клуб достиг окончательного соглашения с форвардом сборной Сербии Душаном Влаховичем, передают Vesti.kz.

Итальянский "Милан" договорился о подписании одного из самых статусных нападающих Серии А. Ломбардский клуб достиг окончательного соглашения с форвардом сборной Сербии Душаном Влаховичем, передают Vesti.kz.

Звезда "Ювентуса" уйдёт к конкуренту, причём бесплатно

По данным Fichajes, 25-летний нападающий покинет туринский "Ювентус" по завершении сезона на правах свободного агента — его контракт с туринцами истекает летом. Стороны уже согласовали предварительный контракт, который свяжет Влаховича с "Миланом" до 2030 года. Такой срок соглашения называют беспрецедентным для клуба в последние годы.

Несмотря на отсутствие трансферной компенсации, сделка потребует от "россонери" серьёзных финансовых вложений. Речь идёт о высокой зарплате и внушительном подписном бонусе, которые должны обеспечить приход одного из лучших бомбардиров Серии А на "Сан-Сиро" с 1 июня.


Барселона осталась без преемника Левандовски

Ранее сообщалось, что "Барселона" всерьёз рассматривала вариант подписания Влаховича следующим летом именно в статусе свободного агента, рассчитывая усилить атаку без трансферных затрат. По плану "сине-гранатовых", форвард должен был заменить польского нападающего Роберта Левандовски. Однако серб сделал выбор в пользу итальянского гранда, фактически отказав каталонцам.

Расцвет карьеры Влаховича в Италии

Влахович выступает за "Ювентус" с января 2022 года. Тогда туринский клуб приобрёл нападающего у "Фиорентины" за 83,5 миллиона евро, сделав его одним из самых дорогих игроков в истории Серии А. Теперь же серб готовится к новому этапу карьеры — уже в "красно-чёрной" футболке.

