Звезда OnlyFans влюбилась в грузинского футболиста "Наполи"

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 21:47
©instagram.com/paolinasaulino

Звезда OnlyFans Паола Саулино влюблена в Хвичу Кварацхелию, одного из лидеров "Наполи", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт без цензуры".

22-летний грузинский футболист перешел в итальянский клуб в 2022 году и стал одним из его лидеров. В нынешнем сезоне Серии А он провел 20 матчей, забил десять голов и отдал девять результативных передач.

"Он прекрасен для меня. Квара очень элегантен, он молод и у него есть характер", - сказала женщина.

Паола также заявила, что проедет по городу обнаженной, если "Наполи" выиграет Лигу чемпионов.

Ее откровенный контент в Instagram будоражит умы многих подписчиков, а их у нее 107 тысяч.

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Метки:
Наполи ФК

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