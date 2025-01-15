Вингер "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия простился с Неаполем у мурала Диего Марадоны, передают Vesti.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Кварацхелия продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермене". Сообщалось, что сумма сделки составит около 70 миллионов евро без учета бонусов. Сторонам осталось только согласовать детали перехода.

Хвича перешел в "Наполи" в 2022 году из "Динамо" (Батуми) за 13,3 миллиона евро. С того момента его рыночная стоимость выросла с 15 миллионов до 85 миллионов евро (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне Серии А он провел 17 матчей за неаполитанцев, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Также в разное время играл за казанский "Рубин", московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и тбилисское "Динамо".