"Ювентусу" грозит жесткое наказание от УЕФА

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 09:42
©REUTERS/Massimo Pinca

УЕФА рассматривает возможное отстранение "Ювентуса" от еврокубков на несколько лет, передает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника La Gazzetta dello Sport, УЕФА не устраивает, что клуб был одним из инициаторов Суперлиги. Сообщается, что организация может отстранить коллектив от еврокубков на несколько лет.

Самое интересное, что руководители "Ювентуса" не беспокоятся о том, что в организации негативно настроены по этому вопросу.

23 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил "Ювентус" 10 очков из-за финансовых махинаций. После 36 туров итальянский клуб с 59 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице.

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Метки:
Ювентус УЕФА

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