"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне Серии А

"Наполи" одержал победу в домашнем матче с "Ювентусом" в 22-м туре чемпионата Италии. Эта неудача стала первой для туринцев в текущем сезоне внутреннего первенства, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Неаполе и завершился победой хозяев со счетом 2:1. На 43-й минуте гости вышли вперед после гола новичка Рандаля Коло-Муани. Но во втором тайме забивали только игроки "Наполи": на 57-й отличился Андре Замбо-Ангисса, а на 69-й пенальти реализовал Ромелу Лукаку.

Благодаря этому успеху "Наполи" набрал 53 очка и закрепился в статусе лидера таблицы. Что касается "Ювентуса", то у команды осталось 37 очков, они располагаются на пятой строчке.

Несмотря на скромные результаты по набранным очкам, туринцы были единственной командой, еще не проигрывавшей в чемпионате. Но теперь на счету команды восемь побед, 13 ничьих и одно поражение.