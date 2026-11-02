"Ювентус" обыграл "Наполи" в матче Серии А с удалением

Туринский "Ювентус" обыграл "Наполи" в десятом туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Альянц Стадиум" в Турине и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола были забиты во втором тайме, их авторами стали Керим Алайбегович (70-я минута) и Жереми Бога (87-я).

При этом гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Луки Марьянуччи на 75-й минуте.

"Ювентус", набрав 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Наполи" располагается на восьмой строчке с 14 очками.

8 ноября "Наполи" примет "Лацио", а "Ювентус" в этот день сыграет на выезде с "Фиорентиной".