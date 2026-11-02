Италия
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"Ювентус" обыграл "Наполи" в матче Серии А с удалением

Фото: ФК "Ювентус"©

Туринский "Ювентус" обыграл "Наполи" в десятом туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Альянц Стадиум" в Турине и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола были забиты во втором тайме, их авторами стали Керим Алайбегович (70-я минута) и Жереми Бога (87-я).

При этом гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Луки Марьянуччи на 75-й минуте.

"Ювентус", набрав 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Наполи" располагается на восьмой строчке с 14 очками.

8 ноября "Наполи" примет "Лацио", а "Ювентус" в этот день сыграет на выезде с "Фиорентиной".

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6 Фрозиноне Кальчо 10 6 2 2 24-14 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13 Аталанта 9 3 2 4 16-17 11
14 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16 Монца 10 2 1 7 17-24 7
17 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
18 Парма 9 1 2 6 5-15 5
19 Фиорентина 9 1 2 6 11-21 5
20 Венеция 10 1 0 9 6-20 3

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