Вратарь на 91-й минуте забил победный гол с 80 метров

"Модена" одержала победу над "Имолезе" в рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча Серии С группы В прошла в Модене и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Первыми успеха добились футболисты "Модены" - на 69-й минуте отличился Антонио Пергреффи. На это гости ответили точным ударом Маттео Ливьеро с пенальти на 87-й минуте. Когда казалось, что игра завершится вничью, случилось невероятное на 90+1-й минуте. Голкипер хозяев Риккардо Ганьо со своих ворот выбил мяч, который оказался победным, так как перелетел через вратаря "Имолезе".

Благодаря этому успеху "Модена" набрала 84 очка и закрепила лидерство в таблице, тогда как "Имолезе", имея 31 балл, расположился на предпоследней, 19-й строчке.

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