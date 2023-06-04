Тренер "Интера" заявил о мечте в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 15:26
©twitter.com/Inter

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги после победы над "Торино", поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

 Матч 38-го тура в Турине завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

"Нас ждет 57-й матч за сезон. Мы получили шанс принять в нем участие благодаря предыдущим 56. Это произошло благодаря победам, а также тому, что мы учились на поражениях. Сегодня я хотел победить, потому что мы в долгу перед фанатами и нашим клубом. Мы также хотели улучшить свое положение в таблице, у нас восемь побед за девять последних туров.

Победы и трофеи вселяют уверенность. За последние два с половиной месяца мы совершили невероятное и исправили ситуацию в Серии А. Еще в феврале мы были далеки от Лиги чемпионов – это для "Интера" непозволительно.

У нас есть большая мечта о победе в Лиге чемпионов, и мы едем на финал с целью показать свой максимум в матче против невероятно сильной команды.

Мы должны вместе терпеть и играть так, чтобы лишить "Манчестер Сити" мяча, сбалансированно атаковать. Это серьезный вызов, мы с нетерпением ждем этот матч.

Нас ждет 57-й матч за сезон, и мы подходим к нему с большой уверенностью в себе", – сказал главный тренер "Интера" в эфире DAZN.

В финале Лиги чемпионов "Интер" сыграет с английским "Манчестер Сити". Матч в Стамбуле пройдет в ночь на 11 июня.

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Метки:
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити

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