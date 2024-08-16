Талант из Турции получил легендарный номер в "Ювентусе"

Новости спорта Футбол Италия
Вчера 21:22
©ФК "Ювентус"

"Ювентус" хочет продлить контракт с 19-летним турецким футболистом Кенаном Йылдызом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до июня 2029 года, при этом полузащитник получит футболку с легендарным номером 10. Под ним в свое время выступали Мишель Платини, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Поль Погба и другие. В прошлом сезоне Йылдыз играл под 15 номером.

Йылдыз - воспитанник немецких клубов "Заллерн Регенсбург", "Ян Регенсбург" и "Бавария". В 2022 году присоединился к итальянскому "Ювентусу".

Выступал за сборные Турции до 17 лет и до 21 года, а с прошлого года начал вызываться в главную сборную своей страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне Серии А провел 27 матчей и забил 2 гола.

Метки:
Турция Футбол Ювентус

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:22
Италия
Талант из Турции получил легендарный номер в "Ювентусе"
Вчера , 14:00
Италия
Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру
15 августа, 21:23
Италия
Чемпионат Роналду получит новую звезду? Подробности
14 августа, 08:41
Италия
"Реал" - "Аталанта". Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
13 августа, 19:37
Италия
Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч"
13 августа, 16:05
Италия
Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана переедет к Месси? Подробности
12 августа, 10:57
Италия
Чемпион мира дебютировал за новый клуб и травмировался на 20-й минуте
11 августа, 12:57
Италия
Анчелотти принял решение по Мбаппе на матч за Суперкубок УЕФА
9 августа, 23:33
Италия
Давид де Хеа нашел новый клуб после годичного перерыва
7 августа, 09:50
Италия
"Барселона" и "Милан" устроили голевую феерию с серией пенальти
© 2008 - 2024 ТОО «EML»