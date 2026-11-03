"Фиорентина" на выезде обыграла "Сассуоло" со счётом 4:2 в матче 10-го тура итальянской Серии А, который состоялся в Реджо-нель-Эмилии (Италия) на стадионе "Мапеи - Читта-дель-Триколоре", сообщают Vesti.kz.

"Сассуоло" дважды выходил вперёд

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте: Арман Лорьянте отправил мяч в ворота "фиалок" после передачи Себастьяно Эспозито.

Флорентийцы восстановили равновесие в компенсированное время первого тайма. На 45+2-й минуте Матео Пеллегрино воспользовался передачей Алье Нжие и сравнял счёт.

Вскоре после перерыва уже сам Нжие вывел гостей вперёд, замкнув пас Марко Брешианини. Однако на 66-й минуте Лорьянте оформил дубль и вновь восстановил равновесие — 2:2.

Мастантуоно помог "Фиорентине" вырвать победу

Развязка наступила на 79-й минуте, когда аргентинский вингер Франко Мастантуоно, выступающий за итальянский клуб на правах аренды из мадридского "Реала", точным ударом забил третий мяч "Фиорентины". В компенсированное время Виктор Вальдепеньяс установил окончательный результат — 4:2 в пользу гостей.

Аргентинец ярко стартовал в Италии

Для аргентинского вингера это не первый результативный матч в составе флорентийцев. Ранее он отметился хет-триком в игре с "Венецией", которая состоялась 11 сентября и завершилась победой "Фиорентины" с таким же счётом — 4:2.

Напомним, мадридский "Реал" приобрёл Мастантуоно у аргентинского "Ривер Плейта" в 2025 году за 45 миллионов евро. Этот переход стал рекордным по сумме трансфера футболиста из чемпионата Аргентины. Однако в дебютном сезоне в Испании вингеру не удалось закрепиться в основном составе "сливочных".

Летом 2026 года аргентинец перебрался в "Фиорентину" на правах аренды, чтобы продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Положение команд в Серии А

После десяти туров "Фиорентина" набрала восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. "Сассуоло" с таким же количеством баллов располагается на 16-й строчке.

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