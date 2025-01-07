Футбольный клуб "Милан" сыграл в Суперкубке Италии против "Интера", передает Vesti.kz.

Их противостояние прошло в Саудовской Аравии и завершилось победой "Милана" со счетом 3:2.

"Россонери" пропустили два безответных мяча к 47-й минуте, но не сдались: коллективу Консейсау удалось вырвать победу благодаря точным ударам Тео Эрнандеса, Кристиана Пулишича и Тэмми Абрахама на 52-й, 80-й и 93-й минутах. У "Интера" забивали Мартинс и Тареми.

"Я очень рад за игроков. Когда я пришел, атмосфера оставляла желать лучшего, и у нас было не так много времени на подготовку к двум матчам Суперкубка против очень сильных соперников. Команда проявила себя великолепно. Футболисты впитали все, что мы обсуждали. Мы очень счастливы, сегодня мы будем праздновать, а с завтрашнего дня начнем готовиться к игре с "Кальяри". Мы можем играть ещё лучше, но уже показали, что у нас есть характер", – сказал в интервью Sport Mediaset Консейсау.