Итальянская "Аталанта" на своём поле потерпела крупное поражение от "Пармы" со счётом 0:3 в заключительном матче 10-го тура Серии А, сообщают Vesti.kz.

"Парма" открыла счёт перед перерывом

Встреча прошла в Бергамо (Италия) на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия". Гости вышли вперёд на 41-й минуте: Джованни Фаббьян поразил ворота хозяев после передачи швейцарского полузащитника Венсана Сьерро.

Вскоре после перерыва преимущество "Пармы" увеличилось. На 47-й минуте защитник бергамасков Давиде Дзаппакоста срезал мяч в собственные ворота.

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На 58-й минуте гости забили третий мяч. Фаббьян выступил уже в роли ассистента, а Симоне Лонтани успешно завершил атаку, установив окончательный результат — 3:0.

Таким образом, "Аталанта" потеряла очки в домашнем матче, а "Парма" добилась крупной победы на выезде.

"Аталанта" встретится с "Кайратом"

После десяти туров Серии А "Парма" с восемью очками занимает 15-е место в таблице. "Аталанта" располагается на 13-й строчке, имея в активе 11 баллов.

Следующий матч бергамаски проведут против алматинского "Кайрата" в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций. Встреча состоится 5 ноября в Бергамо.

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