Роналду узнал условия для перехода в другой клуб

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду должен снизить требования по зарплате, если хочет перейти в другой клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, на данный момент ни одна из команд не сможет платить португальцу зарплату, которую он сейчас получает в "Ювентусе" - 30 миллионов евро за сезон. Единственный вариант для Роналду - снизить свои требования или подписать контракт, в соответствии с которым эта зарплата будет распределена на несколько сезонов.

Ранее сообщалось, что представители Роналду контактировали с рядом топ-клубов. Так, сторона футболиста связывалась с французским "Пари Сен-Жерменом", мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед", чтобы выяснить, вписывается ли подписание португальца в их трансферные планы.

При этом с "Ювентусом" ведутся переговоры о продлении контракта. Роналду вряд ли примет решение об уходе из туринского клуба до завершения чемпионата Европы.

Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

У Роналду остался год до истечения срока контракта с "Ювентусом". В составе туринского "Ювентуса" он с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 112 миллионов евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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