ПСЖ, "Реал", "Манчестер Юнайтед"? Представители Роналду подбирают ему клуб

Представители португальского нападающего Криштиану Роналду контактировали с рядом топ-клубов, сообщает "Чемпионат".

Сторона футболиста связывалась с ПСЖ, мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед", чтобы выяснить, вписывается ли подписание португальца в их трансферные планы. При этом с "Ювентусом" также ведутся переговоры о продлении контракта.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с туринским клубом. Отмечается, что он вряд ли примет решение об уходе из него до завершения Евро-2020.

Напомним, 36-летний португалец выступает в составе "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 миллионов. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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