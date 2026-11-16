Роналдиньо объявил решение по карьере после возвращения в футбол

Легендарный бразильский вингер Роналдиньо высказался о возможном продолжении карьеры после возвращения на поле в возрасте 46 лет, передают Vesti.kz.

Накануне обладатель "Золотого мяча"-2005 отыграл 45 минут в составе итальянской "Равенны" в матче 14-го тура итальянской Серии C против "Форли", завершившемся победой его команды со счётом 2:0.

Роналдиньо оценил возвращение в футбол

Бывший футболист "Барселоны", "Милана" и сборной Бразилии поделился эмоциями от игры с молодыми партнёрами и признался, что получил удовольствие от возвращения на поле.

"Всё прошло очень хорошо. Я сыграл бок о бок со столькими молодыми ребятами и чувствую себя отлично. Но 45 минут пролетели слишком быстро — впрочем, футбол для меня всегда был именно таким! Футбол — это самая прекрасная вещь в моей жизни. Был ли этот матч последним для меня? Не знаю. Если президент клуба снова позвонит мне, я вернусь. Выходить на поле — это всегда огромное удовольствие. Я прямо сказал президенту: "Если понадоблюсь ему снова, буду здесь", — цитирует слова Роналдиньо Football Italia.

Как Роналдиньо оказался в "Равенне"?

Летом 2026 года Роналдиньо подписал контракт с "Равенной", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, и приобрёл долю в клубе. Президент команды Иньяцио Чиприани ранее назвал приглашение легендарного футболиста осуществлением давней мечты.

За профессиональную карьеру Роналдиньо забил 299 голов. В его активе также титул чемпиона мира 2002 года и "Золотой мяч" 2005 года.