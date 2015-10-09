46-летний Роналдиньо помог новому клубу вырвать победу в дебютном матче

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо провёл первый за 11 лет официальный матч и помог "Равенне" обыграть "Форли" со счётом 2:0 в рамках 14-го тура итальянской Серии C, сообщают Vesti.kz.

Роналдиньо поучаствовал в первом голе "Равенны"

46-летний бразилец вышел в стартовом составе хозяев и отметился результативным действием в первой голевой атаке. На 36-й минуте Джулио Донати открыл счёт после комбинации, в которой Роналдиньо выполнил предголевую передачу.

После перерыва легендарный полузащитник был заменён. На 58-й минуте "Равенна" забила второй мяч и установила окончательный счёт встречи — 2:0.

Роналдиньо вернулся в профессиональный футбол

Последний раз бразилец участвовал в официальном матче 26 сентября 2015 года, когда выступал за "Флуминенсе". В январе 2018 года он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Летом 2026 года Роналдиньо подписал контракт с "Равенной", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, и приобрёл долю в клубе. Президент команды Иньяцио Чиприани назвал приглашение бразильца осуществлением давней мечты.

Роналдиньо — чемпион мира 2002 года и обладатель "Золотого мяча" 2005 года. За профессиональную карьеру он забил 299 голов.

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