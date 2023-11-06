"Рома" сделала победный камбэк благодаря голам на 91-й 94-й минутах

"Рома" одержала невероятную победу над "Лечче" в рамках 11-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Риме на стадионе "Олимпико", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, проигрывавших 0:1 после гола Понтуса Алмквиста на 72-й минуте. Но команда Жозе Моуринью сумела избежать домашнего поражения благодаря голам Сердара Азмуна и Ромелу Лукаку на 90+1-й и 90+4-й минутах соответственно.

Как итог, "Рома" с 17 набранными очками находится на седьмом месте турнирной таблицы, а "Лечче" (13) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре, 11 ноября, "Лечче" дома примет "Милан", а 12-го числа "Рома" в гостях сыграет с "Лацио".