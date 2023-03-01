"Рома" потерпела фиаско в Серии А

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 07:22
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"Рома" потерпела неожиданное поражение от "Кремонезе" в чемпионате Италии по футболу (Серия А), сообщают Vesti.kz.

Встреча 24-го тура прошла в Кремоне и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Франк Тсаджут (17-я минута) и Даниэль Чиофани (82-я, с пенальти). У гостей один мяч отыграл Леонардо Спинаццола (71-я).

После этой неудачи "Рома" с 44 очками расположилась на пятом месте, а "Кремонезе" набрала 12 очков и покинула подвал турнирной таблицы, переместившись на предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре, 5 марта, "Рома" дома примет "Ювентус", а на следующий день "Кремонезе" в гостях сыграет с "Сассуоло".

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Метки:
Моуринью Жозе

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