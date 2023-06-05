"Рома" на 91-й минуте вырвала победу и оформила путевку в Лигу Европы

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 09:37
©ФК "Рома"

Завершился сезон в чемпионате Италии по футболу (Серия А). Были сыграны матчи заключительного, 38-го тура, по итогам которого определилось итоговое положение команд в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Так, "Рома" на своем поле обыграла "Специю" (2:1) и с 63 очками финишировала на шестом месте, гарантировав себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Причем победный гол римляне забили на 90+1-й минуте, когда Пауло Дибала реализовал пенальти.

Попутно "Рома" отправила "Ювентус" в Лигу конференций. Туринцы на выезде победили "Удинезе" со счетом 1:0 благодаря голу Федерико Кьезы. В итоге "Ювентус", имея в своем активе 62 балла, стал только седьмым в таблице.

Топ-3 выглядит так: "Наполи", "Лацио", "Интер". "Кремонезе" и "Сампдория" покинули Серию А, а "Специи" и "Вероне", набравшим одинаковое количество очков (по 31), предстоит сыграть дополнительный матч на нейтральном поле за право остаться в элитном дивизионе.

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