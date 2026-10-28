Италия
Вчера 08:30

Разгромом с 8 голами и 2 пенальти закончился матч за первое место в Серии А

©ФК "Лацио"

Римский "Лацио" нанёс курное поражение "Сассуоло" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Тиджани Нослин (56-я и 65-я минуты), ещё по мячу забили Кеннет Тейлор (2-я), Густав Исаксен (13-я), Романо Флориани (16-я) и Маттиа Дзакканьи (45+1). Во втором тайме Дзакканьи (50) и Давиде Фраттези (61-я) не сумели реализовать пенальти.

У хозяев отличились Кристиан Торстведт (7-я) и Себастьяно Эспозито (43-я). При этом "Сассуоло" с 31-й минуты играл в меньшинстве после удаления Торстведта, получившего прямую красную карточку.

Благодаря этой победе "Лацио" набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. "Сассуоло" (8) располагается на 14-й строчке.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 9 8 1 0 22-7 25
2 Интер 8 7 1 0 23-10 22
3 Рома 9 6 3 0 23-8 21
4 Комо 9 6 2 1 17-8 20
5 Милан 8 5 3 0 16-7 18
6 Ювентус 8 4 2 2 11-8 14
7 Фрозиноне Кальчо 8 4 2 2 17-13 14
8 Торино 9 4 1 4 14-14 13
9 Кальяри 9 4 1 4 8-13 13
10 Наполи 8 3 2 3 13-10 11
11 Аталанта 8 3 1 4 14-15 10
12 Лечче 8 3 0 5 9-14 9
13 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
14 Болонья 8 2 2 4 8-10 8
15 Дженоа 8 2 1 5 6-13 7
16 Монца 8 2 1 5 15-18 7
17 Удинезе 8 1 1 6 9-18 4
18 Фиорентина 8 1 1 6 9-19 4
19 Парма 8 1 1 6 5-15 4
20 Венеция 8 1 0 7 6-17 3

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