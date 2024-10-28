"Перестрелкой" с 8 голами и рекордом завершился матч "Интер" - "Ювентус"

Миланский "Интер" сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадиооне "Джузеппе Меацца" в Милане и заевршилась со счетом 4:4. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в два мяча.

В составе "Интера" дубль оформил Петр Зелиньский (15-я и 37-я минуты), забивший оба гола с пенальти, еще по голу забили Генрих Мхитарян (35-я) и Дензел Дюмфрис (53-я). У "Ювентуса" отличились Душан Влахович (20-я), Тимоти Веа (26-я) и дважды Кенан Йылдыз (72-я и 82-я).

Как отмечает Opta Sports, в первом тайме этой игры было забито пять голов. Такое количество голов в первом тайме забито впервые в истории Серии А.

"Интер" (18 очков) идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, "Ювентус" (17) располагается на третьем месте.