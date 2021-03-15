Пеле ответил Роналду после падения своего рекорда

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле поздравил португальского нападающего Криштиану Роналду с покорением его рекорда по количеству голов в официальных матчах за карьеру, сообщает Р-Спорт.

Роналду оформил хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (3:1). Таким образом, у чемпиона Европы 2016 года стало в активе 770 голов в официальных играх, у Пеле - 767 мячей.

Роналду побил рекорд Пеле и обратился к "королю футбола"



"Роналду, жизнь - это одинокий полет. Каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах. Единственное, о чем я жалею, это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ дружбы, которая существует уже много лет", - написал 80-летний Пеле на своей странице в Instagram.

Отметим, что "Ювентус" идет на третьем месте в таблице, набрав 55 очков в 26 играх. В следующем туре, 21 марта, туринский клуб дома примет "Беневенто".