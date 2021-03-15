Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Конкурсы с призами
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Роналду побил рекорд Пеле и обратился к "королю футбола"

В последней игре португалец оформил хет-трик.

Роналду побил рекорд Пеле и обратился к "королю футбола"
Криштиану Роналду. Фото: ФК "Ювентус"©
Новости спорта Футбол Италия
2

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к "королю футбола" Пеле после того, как превзошел его рекорд по количеству забитых голов, сообщает "Матч ТВ".

В матче 27-го тура Серии А с "Кальяри" (3:1) португалец отметился хет-триком и довел общее количество забитых мячей в карьере до 770. На счету Пеле 767 голов.

"Сегодня, когда я достигаю официальной цифры в 770 голов в моей профессиональной карьере, мои первые слова сразу адресованы к Пеле. В мире нет игрока, которого бы не воспитали на рассказах о его играх, его целях и достижениях, и я не исключение. И по этой причине я полон радости и гордости, когда понимаю цель, которая поставила меня на первое место в мировом списке бомбардиров, превзойдя рекорд Пеле. Это то, о чем я никогда не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии вместе со мной. Моим товарищам по команде, моим соперникам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: поверьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.

Теперь не могу дождаться следующих игр и испытаний! Очередные рекорды и трофеи! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее за завтрашним днем, а "Ювентусу" и Португалии еще многое предстоит выиграть!" - написал Роналду в своем Instagram.

Отметим, что "Ювентус" идет на третьем месте в таблице, набрав 55 очков в 26 играх. В следующем туре, 21 марта, туринский клуб дома примет "Беневенто".

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Ювентус Роналду Криштиану Футбол Пеле

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:03
Футбол

Пеле ответил Роналду после падения своего рекорда
Сегодня
08:36
Футбол

Роналду побил рекорд Пеле и обратился к "королю футбола"
12 марта
01:48
Футбол

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Миланом" в матче с отмененным голом и невероятным промахом капитана
11 марта
14:38
Футбол

"Ювентус" собрался избавиться от Роналду. Известна причина
11 марта
10:06
Футбол

Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05
10 марта
14:54
Футбол

"Это непростительная ошибка". Роналду раскритиковали после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов
10 марта
04:42
Футбол

"Боруссия" первой вышла в четвертьфинал, а "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов
6 марта
16:56
Футбол

Ибрагимович вернется в сборную Швеции по футболу - СМИ
28 февраля
23:05
Футбол

"Интер" одержал разгромную победу в чемпионате Италии и оторвался от "Милана"
28 февраля
12:44
Футбол

"Барселона" заинтересована в покупке защитника "Интера"
25 февраля
04:03
Футбол

"Реал" вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов, а "Манчестер Сити" выиграл 19-й матч подряд
24 февраля
07:10
Футбол

Криштиану Роналду вписал свое имя в историю футбола
23 февраля
09:44
Футбол

Роналду сделал дубль за семь минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А
21 февраля
22:45
Футбол

"Интер" разгромил "Милан" в матче двух лидеров чемпионата Италии
21 февраля
18:47
Около спорта

"Лови момент". Девушка Роналду показала обнаженное фото
7 февраля
23:48
Футбол

Ибрагимович превзошел отметку в 500 голов на клубном уровне
5 февраля
23:25
Бокс

Геннадий Головкин поздравил с днем рождения Криштиану Роналду
3 февраля
08:05
Футбол

Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Интером" в первом полуфинальном матче Кубка Италии
30 января
22:22
Футбол

Ибрагимович не забил пенальти, но "Милан" выиграл и увеличил отрыв в чемпионской гонке
30 января
20:06
Футбол

Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 10 матчей
27 января
09:43
Футбол

Ибрагимович и Лукаку устроили потасовку в матче Кубка Италии
24 января
10:12
Футбол

"Ювентус", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" нацелены на форварда "Барселоны"
21 января
08:31
Футбол

Роналду побил абсолютный мировой рекорд и вошел в историю футбола
17 января
16:49
Футбол

"Милан" объявил о заражении коронавирусом двух игроков основы
11 января
09:26
Футбол

Роналду повторил абсолютный мировой рекорд
4 января
10:55
Футбол

Роналду обошел Пеле и приблизился к абсолютному рекорду
3 января
13:50
Футбол

Назван лучший вратарь в истории футбола
1 января
15:02
Футбол

"2020 не был легким годом". Роналду опубликовал новогоднее поздравление и призвал мир сплотиться
27 декабря
15:02
Футбол

Роналду отправился на Рождество в Дубай и взбесил болельщиков
23 декабря
08:20
Футбол

"Ювентус" потерпел крупное поражение в чемпионате в матче с удалением и автоголом
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика