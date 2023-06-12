Определился третий неудачник Серии А

"Специя" вылетела из Серии А, проиграв "Вероне" в матче за право остаться в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

"Специя" уступила со счетом 1:3. У победителей отличился Марко Фараони (5-я минута), а также дубль оформил Сириль Нгонге (26-я, 38-я). У проигравших один мяч отыграл Итан Ампаду (15-я).

На 68-й минуте в составе "Вероны" красную карточку получил Марко Фараони, а на 70-й минуте форвард "Специи" Мбала Н’Зола не реализовал пенальти.

Благодаря этому успеху "Верона" сохранила прописку в Серии А, а "Специя" вылетела в низший дивизион, куда ранее отправились "Кремонезе" и "Сампдория". В Серию A вышли "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".