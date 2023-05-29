В "Наполи" решили судьбу главного тренера после чемпионства в Серии А

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 08:12
©twitter.com/FabrizioRomano

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию о скором уходе из команды главного тренера Лучано Спаллетти, сообщают Vesti.kz.

В нынешнем сезоне "Наполи" стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

"Да, Спаллетти сказал мне, что предпочел бы взять творческий отпуск на год, разве я мог ему отказать? Он дал мне очень многое, и я благодарен ему.

Он пришел ко мне и сказал, что отдал всего себя, что круг замкнулся", - приводит слова Аурелио Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

64-летний Спаллетти возглавляет неаполитанцев с 2021 года. В его тренерской карьере также были "Интер", "Рома", "Зенит", "Удинезе", "Венеция", "Эмполи".

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Метки:
Наполи ФК

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