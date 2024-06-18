За напарника Роналду готовы заплатить рекордные 175 миллионов. Известен покупатель

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 12:22
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Португальский нападающий итальянского "Милана" Рафаэл Леау может переехать в Саудовскую Аравию, передает Vesti.kz со ссылкой на football-italia.net.

По сведениям СМИ, "Аль-Хиляль", ставший чемпионом Саудовской Аравии, заинтересован в покупке Леау. Итальянский клуб не хочет расставаться со своим лидером, но в его контракте прописана сумма выкупа в размере 175 миллионов евро, которой саудовцы готовы воспользоваться. В случае если трансфер состоится, то он станет самым рекордным для миланцев. Ранее "Милану" удалось продать Тонали в "Ньюкасл" за 70 миллионов Евро.

Сам футболист готовится к предстоящим матчам чемпионата Европы, который проходит в Германии и не думает о трансфере. При этом его напарником по сборной Португалии является Криштиану Роналду.

Рафаэл представляет цвета "Милана" с 2019 года. Всего португалец поучаствовал в 210 матчах в майке итальянского гранда. В активе Рафаэла 58 голов и 50 голевых передач.

В сезоне 2021/2022 Леау вместе с "Миланом" стал чемпионом Италии.

Метки:
Роналду Криштиану Футбол Милан ФК Италия

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