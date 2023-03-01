Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью получил красную карточку в матче 24-го тура Серии А против "Кремонезе", сообщают Vesti.kz.

На 46-й минуте главный судья матча Марко Пиччинини удалил португальского наставника римлян за оскорбления в свой адрес.

Напомним, что игра завершилась сенсационным поражением "Ромы" от аутсайдера чемпионата. После этой неудачи подопечные Моуринью с 44 очками расположились на пятом месте, а команда "Кремонезе", набрав 12 очков, оказалась на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы.