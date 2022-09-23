Моуринью снялся в клипе популярного британского рэпера

Новости спорта Футбол Италия
Вчера 15:06
©Кадр из видео

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью принял участие в съемках нового клипа британского рэпера Stormzy, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португальский специалист появился в клипе на трек Mel Made Me Do It. Тренер римской команды стоит в комнате и держит указательный палец у губ, показывая жест молчания.

Присутствие Моуринью связано с тем, что трек представляет собой образец одного из знаменитых интервью португальца. После скандального поражения "Челси" от "Астон Виллы" в 2014 году он сказал: "Я предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы. Я не хочу быть в большой беде".

Напомним, что Моуринью возглавляет "Рому" с 2021 года. Прежде он тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".

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Метки:
Моуринью Жозе

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