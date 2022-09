Моуринью снялся в клипе популярного британского рэпера

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью принял участие в съемках нового клипа британского рэпера Stormzy, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португальский специалист появился в клипе на трек Mel Made Me Do It. Тренер римской команды стоит в комнате и держит указательный палец у губ, показывая жест молчания.

Присутствие Моуринью связано с тем, что трек представляет собой образец одного из знаменитых интервью португальца. После скандального поражения "Челси" от "Астон Виллы" в 2014 году он сказал: "Я предпочту промолчать. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы. Я не хочу быть в большой беде".

Напомним, что Моуринью возглавляет "Рому" с 2021 года. Прежде он тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".