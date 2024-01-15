Моуринью назвал себя идеальным примером профессионализма

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 11:25
©instagram.com/josemourinho

Главный тренер футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью высказался о своем профессионализме, сообщают Vesti.kz.

В Серии А его подопечные идут на девятом месте, набрав 29 очков в 20 матчах.

"Я здесь уже два года и пять месяцев, и я единственный здесь человек, который за это время не пропустил ни одной тренировки. Для меня не существует болезней и плохого настроения. За два с половиной года я не сделал ничего плохого, даже пару недель назад, когда все болели. 

Несколько месяцев назад мне понадобился день для ситуации, которую мне не нужно объяснять. Я рассказал об этом менеджеру Пинто и владельцам, и мы решили, что день после дерби будет хорошим. Меня не было в Риме 15 часов. Мне кажется смешным оправдывать это. 

Я никоим образом не допускаю, чтобы мой профессионализм и достоинство, мое отношение к этой работе могли быть поставлены под сомнение. Если и есть идеальный пример профессионализма, так это я. За более чем 20 лет своей карьеры я ни разу не пропустил ни одного матча", - приводит его слова Football Italia.

В тренерской карьере 60-летнего португальца также были "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал", "Интер", "Порту" и "Бенфика".

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