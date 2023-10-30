"Милан" упустил победу со счета 2:0: не обошлось без удаления

"Наполи" и "Милан" сыграли вничью в рамках десятого тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Неаполе, закончилась со счетом 2:2. При этом гости вели 2:0 после первого тайма, но во второй 45-минутке умудрились упустить победу.

У "Милана" дубль оформил Оливье Жиру (22-я минута, 31-я). На это хозяева поля ответили точными ударами Маттео Политано (50-я) и Джакомо Распадори (63-я). При этом "Наполи" доигрывал в меньшинстве из-за удаления Натана на 89-й минуте.

После этой игры "Милан" (22 очка) идет на третьем месте в таблице, а "Наполи" (18) находится на четвертой строчке.

В следующем туре, 4 ноября, "Наполи" отправится в гости к "Салернитане", а "Милан" дома примет "Удинезе".