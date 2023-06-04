"Милан" определился с будущим Златана Ибрагимовича

"Милан" официально объявил о том, что Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 4 июня на стадионе "Сан-Сиро" состоится прощальная церемония "Милана" с Ибрагимовичем после завершения последнего матча Серии А против "Вероны". В рамках этого мероприятия будет короткая церемония, в которой примут участие болельщики. "Милан" выразит благодарность Златану за великолепные годы, проведенные вместе, как указано в пресс-релизе "россонери".

Златан выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в команду в 2020 году и помог клубу выиграть чемпионат Италии. В своем первом сезоне в "Милане" он также завоевал скудетто и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее было объявлено, что Ибрагимович не собирается завершать свою футбольную карьеру, и "Монца" проявляет интерес к услугам 41-летнего шведа.

Из-за проблем со здоровьем Златан сыграл всего в четырех матчах за "Милан" в текущем сезоне и забил один гол.