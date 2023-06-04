"Милан" определился с будущим Златана Ибрагимовича

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 13:39
©twitter.com/Ibra_official

"Милан" официально объявил о том, что Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 4 июня на стадионе "Сан-Сиро" состоится прощальная церемония "Милана" с Ибрагимовичем после завершения последнего матча Серии А против "Вероны". В рамках этого мероприятия будет короткая церемония, в которой примут участие болельщики. "Милан" выразит благодарность Златану за великолепные годы, проведенные вместе, как указано в пресс-релизе "россонери".

Златан выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в команду в 2020 году и помог клубу выиграть чемпионат Италии. В своем первом сезоне в "Милане" он также завоевал скудетто и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее было объявлено, что Ибрагимович не собирается завершать свою футбольную карьеру, и "Монца" проявляет интерес к услугам 41-летнего шведа.

Из-за проблем со здоровьем Златан сыграл всего в четырех матчах за "Милан" в текущем сезоне и забил один гол.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:39
Италия
"Милан" определился с будущим Златана Ибрагимовича
2 июня, 23:17
Италия
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии
2 июня, 13:04
Италия
Фанатам "Наполи" сообщили хорошую новость
31 мая, 19:12
Италия
"Не в "Интере", но в клубе чуть пониже сможет играть". Смаков - о перспективах Зайнутдинова в Италии
29 мая, 13:55
Италия
"Ювентус" впервые за 12 лет не вышел в Лигу чемпионов
29 мая, 08:12
Италия
В "Наполи" решили судьбу главного тренера после чемпионства в Серии А
27 мая, 09:42
Италия
"Ювентусу" грозит жесткое наказание от УЕФА
26 мая, 21:57
Италия
Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства "Наполи"
25 мая, 19:42
Италия
Озвучена причина вероятного ухода Моуринью из "Ромы"
25 мая, 15:25
Италия
Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»