"Милан" объявил о назначении нового тренера

Новости спорта Футбол Италия
Вчера 22:20
©instagram.com/acmilan

Новым главным тренером "Милана" стал португалец Пауло Фонсека. Контракт подписан на три года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

Фонсека прежде тренировал "Лилль", "Рому", "Шахтер" (Донецк), "Брагу", "Пасуш де Феррейру", "Порту", "Авеш".

Предыдущим наставником "Милана" был Стефано Пиоли, под руководством которого команда завершила этот сезон в Серии А на втором месте и становилась чемпионом в сезоне-2021/22.

Напомним, что изначально "Милан" хотел заключить соглашение с Хуленом Лопетеги, но фанаты клуба создали петицию против его назначения и руководство отказалось от приглашения испанского специалиста. 

Метки:
Милан ФК Футбол

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