"Милан" хочет подписать лидера "Ливерпуля"

"Милан" рассматривает возможность приглашения защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Интерес итальянского клуба связан с неопределённостью вокруг будущего нидерландца, контракт которого с мерсисайдцами приближается к завершению.

По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" уже продолжительное время следят за ситуацией футболиста. Владелец клуба Джерри Кардинале и старший советник Златан Ибрагимович высоко оценивают лидерские качества и игровой уровень 34-летнего защитника.





В случае если стороны не договорятся о новом соглашении, ван Дейк сможет рассматривать варианты продолжения карьеры в статусе свободного агента.

При этом конкуренцию "Милану" могут составить представители Саудовской Аравии и Турции. Среди потенциальных претендентов упоминаются "Фенербахче" и "Галатасарай".

Как отмечает итальянское издание, многое будет зависеть от финансовых требований самого футболиста. Если ван Дейк захочет получить ещё один крупный контракт на заключительном этапе карьеры, шансы миланского клуба на его приглашение заметно снизятся.



